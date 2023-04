ASSE - Mercato : Charbonnier se rapproche d'une prolongation chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Arrivé cet hiver à l'AS Saint-Etienne en provenance de l'AJ Auxerre, Gaëtan Charbonnier s'est montré précieux dès son arrivée chez les Verts. Mais l'attaquant français de 34 ans, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, a été fauché en plein vol début février dernier.

Contact établi entre Charbonnier et l'ASSE pour une prolongation !

Mais alors que Gaëtan Charbonnier ne s'est engagé que pour six mois avec l'ASSE, la question de son avenir se pose depuis plusieurs semaines. D'après nos confrères de Peuple Vert, l'ancien Montpelliérain se plairait dans le Forez et pourrait prolonger son contrat avec les Verts puisque ses agents auraient d'ores-et-déjà contacté la direction stéphanoise. Et alors qu'en interne, la prolongation de Gaëtan Charbonnier diviserait, plusieurs joueurs de l'effectif de Laurent Batlles souhaiteraient le voir prolonger l'aventure avec le club forézien.

Pour résumer Alors que Gaëtan Charbonnier arrive déjà en fin de contrat en juin prochain avec l'ASSE, les agents de l'attaquant français de 34 ans seraient entrés en contact avec la direction stéphanoise pour une prolongation.

