ASSE - Mercato : Charles Abi n'y arrive vraiment pas !

Parti de l'ASSE il y a des semaines, Charles Abi évolue désormais à Guingamp. Sans que cela soit pour le joueur un véritable bonheur. Remplaçant depuis quelques temps, Charles Abi est ainsi entré en jeu à la 76e minute lors de la défaite de Guingamp face à Bastia (2-3) samedi dernier. Le temps pour lui de rater une grosse occasion et d'être averti dans le temps additionnel....

Alors qu'il avait parfaitement débuter son prêt en inscrivant le but de la victoire bretonne face au Paris FC (1-0), l'ancien vainqueur de la Gambardella avec les Verts n'a plus fait trembler les filets, depuis, et surtout glissé vers le banc de touche.

Ses statistiques en L1/L2 sont désormais de 5 buts en 56 matches chez les pros, à 21 ans.

