ASSE – Mercato : Charles Abi se projette toujours chez les Verts malgré son départ

S'il ne figurait initialement pas sur la liste des joueurs disponibles en prêt ou sur le départ à l'ASSE, Charles Abi a finalement rejoint l'EA Guingamp (Ligue 2) à quelques minutes de la fin du Mercato. Un prêt sans option validé par l'arrivée d'Ignacio Ramirez (Liverpool FC) dans le Forez. Un prêt accepté par le joueur après une conversation avec Claude Puel.

« J'ai la confiance de l'entraîneur, c'est aussi pour ça que c'est un prêt simple »

En conférence de presse et dans des propos rapportés par le Télégramme, Charles Abi est revenu sur son départ : « J'ai longuement discuté avec Claude Puel, on a conclu qu'un prêt serait meilleur pour moi cette saison, pour engranger du temps de jeu et de la confiance. L'entraîneur de Guingamp ainsi que le président m'ont appelé, ils m'ont montré leur intérêt ».

Pour autant, Charles Abi l'a assuré : ce n'est qu'un « au revoir » et non des adieux aux Verts : « Je sais que Claude Puel place une confiance en moi depuis sa venue au club. J'ai du temps de jeu, j'ai fait plusieurs entrées j'ai aussi débuté des matchs. J'ai eu des blessures qui ont un peu coupé ma saison, au tout début de la saison et en toute fin. J'ai du coup effectué une préparation adaptée. Je sais que j'ai la confiance de l'entraîneur, c'est aussi pour ça que c'est un prêt simple. Cela doit me permettre de m'aguerrir, prendre du temps de jeu, c'est important ».

