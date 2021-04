ASSE - Mercato : Cissé, un aller-retour en Grèce pour discuter de son avenir ?

Malgré leur défaite à domicile contre Brest (1-2) samedi, les joueurs de l'AS Saint-Etienne ont bénéficié de repos de la part de Claude Puel. On en veut pour preuve que Pape Cissé a été aperçu en Grèce dimanche. Le géant sénégalais, prêté par l'Olympiakos aux Verts en janvier, a été photographié dans la tribune officielle du stade Karaiskakis des champions hellènes pour le derby face à l'AEK Athènes (2-0).

Il a assisté au derby contre l'AEK Athènes

Cissé était-il simplement venir ses coéquipiers, déjà sacrés champions et qui comptent 24 points d'avance sur leur dauphin à trois journées de la fin ? Possible. Ou bien était-il venu discuter avec les dirigeants de l'Olympiakos, et notamment le directeur sportif français, Christian Karembeu, de son avenir.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Rouge et Blanc, Pape Cissé a vu les Grecs fixer une option d'achat de 12 M€ dans le prêt ficelé avec l'ASSE. C'est évidemment beaucoup pour des Stéphanois dont les finances sont dans le rouge. Mais des négociations sont possibles, comme la prolongation du prêt pour une deuxième année ou la réduction de l'indemnité. Après tout, Transfermarkt fixe sa valeur à 6 M€, ce qui serait déjà une sacrée plus-value pour l'Olympiakos, qui l'a acheté dix fois moins à l'AC Ajaccio il y a quatre ans.