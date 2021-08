ASSE - Mercato : Claude Puel confronté à un futur bras de fer ?

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Des mois, déjà, que les supporters de l'ASSE ne sont pas épargnés. Entre les résultats, mauvais, et les matches, parfois insipides, bien difficile pour eux de retrouver un semblant d'espoir, pourtant bien présent avec Christophe Galtier et Jean-Louis Gasset sur le banc de touche. Avec Claude Puel, en place depuis bientôt deux ans, rien ne se passe comme prévu, le Castrais devant également faire face à des caisses vides et des emprunts à rembourser.

Cet été, le mercato des Verts est resté au statut des rumeurs. Personne n'a signé, ce qui n'interdit pas, bien au contraire, que certains joueurs quittent le Forez avant la fin du mois d'août. Ce matin, et on vous en parlait sur notre site, l'Equipe informait que le milieu de terrain Mahdi Camara était dans le viseur de deux clubs anglais. Qui, nécessairement, offriront au joueur un. bien meilleur salaire qu'à l'ASSE. Autre joueur ciblé, Zaydou Youssouf, qui intéresse des clubs de L1 (Troyes, Brest) mais aussi Naples en Italie.

Mais comme le rappelle le quotidien sportif, Puel ne compte pas sur des départs. Et s'y opposera. "Les deux premières titularisations réussies de Youssouf, devant Lorient et à Lens auraient conduit Puel à revoir sa position à son sujet. Il refuserait désormais de le laisser partir. Tout comme Mahdi Camara." La saison passée, Puel avait également mis son véto au départ de Wesley Fofana. On connaît la suite.