ASSE – Mercato : Claude Puel pourrait trouver son oiseau rare en attaque à Arsenal !

Pas franchement satisfait du profil d'Ignacio Ramirez, arrivé dans les dernières heures du Mercato d'été en provenance du Liverpool de Montevideo (D1 uruguayenne), Claude Puel s'est mis en quête d'un avant-centre capable de prendre la profondeur sur le mois de janvier. Désireuse d'aller vite pour anticiper la CAN malgré son manque de moyens, l'ASSE aurait une idée en Angleterre si l'on en croit The Sun.

En effet, d'après le tabloïd, les Verts – qui ont déjà bouclé le dossier Joris Gnagnon (libre, 24 ans) en défense centrale - seraient sur les rangs pour accueillir Folarin Balogun (20 ans), attaquant vedette de l'équipe U23 d'Arsenal.

Né à New York (USA) mais international anglais U21 (4 capes, 1 but), l'attaquant – qui a débuté en pro lors des deux premières journées de Premier League (Brentford et Chelsea) - réalise un début de saison détonant avec la réserve des Gunners.

Auteur de 14 buts seulement 10 rencontres (15 en 12 matchs en prenant en compte l'équipe d'Angleterre de sa catégorie), Folarin Balogun serait sollicité par les Verts dans le cadre d'un prêt sec, lui qui est sous contrat avec le club de Pierre-Emerick Aubameyang jusqu'en juin 2025.

Folarin Balogun scored another hat-trick for the U23s yesterday. This was his third yesterday 🔥



He’s now got 15 goals in 12 games for Arsenal and England’s youth teams this season. pic.twitter.com/KdTHtkfuiq