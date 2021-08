ASSE - Mercato : Claude Puel tient le remplaçant de Pape Abou Cissé

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Si le départ de Pape Abou Cissé (non conservé à l'issue de son prêt en provenance de l'Olympiakos) pousse l'ASSE à se chercher un nouveau défenseur central pour la saison 2021-22, Claude Puel a peut-être déjà trouvé le renfort recherché dans ce secteur de jeu. En effet, pour sa première titularisation en Ligue 1, le jeune Mickaël Nadé (22 ans), revenu d'un prêt concluant en National 1 à Quevilly-Rouen, a fait mieux que faire de la figuration.

Comme indiqué plus tôt ce matin, le numéro 33 des Verts a fait forte impression à L'Equipe, se classant même dans le onze-type de la 1ere journée (7/10 avec 85% de passes réussies, 73% de duels gagnés et 9 ballons récupérés).

Puel valide, Nadé monte en puissance

Dominant le Merlu Terem Moffi, Nadé a convaincu Claude Puel qui a eu un mot pour lui : « Il a été solide. Il a gagné beaucoup de duels. Je l’ai sorti parce qu’il a eu du mal à finir la rencontre, notamment lorsque Lorient a usé de longs ballons dans le dos de la défense.. Sa prestation est dans la lignée de ces matches amicaux où il est monté crescendo ».

Sur le site des Verts, Mickaël Nadé s'est satisfait de ce « baptême du feu » réussi dans l'élite : « On a fait un bon match avec les coéquipiers. Après, il faudrait continuer sur ma lancée et ne pas baisser les bras. Franchement, c'est émouvant, c'est un rêve. Quand j'ai signé ici, c'était ça le but. Maintenant, je donnerais tout pour continuer ».

Mickael #Nadé pour sa première titularisation en L1 figure dans l'équipe type de cette 1ère journée avec une note de 7/10 !



▶️85% de passes réussies

▶️73% de duels gagnés

▶️9 ballons récupérés



Infranchissable 🔒#ASSE #ASSEFCL



Via @lequipe pic.twitter.com/xyPRw9hpJU — Sainté Inside (@SainteInside) August 9, 2021