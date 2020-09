ASSE – Mercato : comme Fofana, Denis Bouanga rêve aussi d'Angleterre mais...

Sur le changement de style des Verts

« C'est une nouvelle ère, tout simplement. On est attendu. On est une équipe qui sait manier le ballon maintenant, qui est portée vers l’avant, qui marque des buts et qui sait défendre aussi son but. Je pense qu'on a un rôle à jouer si on continue comme ça ».

Sur l'absence de supporters

« Dommage que ce soit à huis clos car je pense que le public aimerait voir cette équipe évoluer. Quand j'ai signé ici, je l'ai fait déjà pour le stade et les supporters. Cette ambiance, tu ne la verras pas partout. Je me souviens de mon premier but ici, face à Brest. Quand ça crie d'un coup, j'ai des frissons partout. J'aimerais trop jouer à domicile tous les jours. J'ai envie de carburer, d'être parmi les meilleurs attaquants de cette Ligue 1 ».

Sur son avenir

« J'ai été annoncé dans des différents clubs européens cet été, je n'ai pas fait mon choix. Mon contrat court encore, pour l'instant je suis focus sur les Verts. Après c'est vrai que ça fait toujours plaisir que des grands clubs s’intéressent à toi. L'Angleterre, la Premier League, ça fait rêver. Il y a vraiment des top clubs (…) Mais Claude Puel compte vraiment sur moi. Cela prouve qu'il ne m'a pas menti à son arrivée ».

Sur ses objectifs

« Ce qu'on peut me souhaiter pour cette saison, c'est faire mieux que la saison précédente, et d’un point de vue collectif terminer dans les cinq premiers ça serait parfait ».