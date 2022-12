ASSE – Mercato : Concarneau calme le jeu dans le dossier Boutrah

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Révélation du National 1 avec Concarneau (7 buts, 5 passes décisives en 13 matchs), Amine Boutrah (22 ans) intéresse de plus en plus de monde. L'intérêt de Bordeaux et de Montpellier a été évoqué. Il était même question d’un déplacement de Bruno Carotti à Paris pour assister à un match de Concarneau.

Mais dans Le Télégramme, le président et l’entraîneur de l’US Concarneau (N1), ont calmé le jeu. Jacques Piriou, le président du club breton, a eu ces mots : « Je sais que beaucoup de clubs s’intéressent à lui, mais à notre niveau, il n’y a aucun contact ». Quant au coach Stéphane Le Mignan, il a ajouté : « On est habitués. L’an passé, c’était le cas avec Donatien Gomis et Fahd El Khoumisti. L’année d’avant avec Peter Ouanneh. Il y a un contrat. On ne va pas s’affoler avec ça ».