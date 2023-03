ASSE - Mercato : convoité par l’OM, ce cador a choisi les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Bonne nouvelle en perspective pour l’ASSE ? Selon Peuple Vert, le club forézien serait en passe de verrouiller Hamdane Karouni ! Recruteur au centre de formation, l’intéressé est convoité par l’OM, où Ludovic Paradinas aurait des vues sur lui pour la saison prochaine.

Hier, Karouni était ainsi présent au centre d’entraînement de l’ASSE en compagnie de Gérard Fernandez et Razik Nedder, ce qui a pu interpeller. « Après renseignements, le club a bien demandé au Franco-Algérien de venir passer le week-end à Saint-Étienne pour y échanger sur son avenir, avance le site pro stéphanois. Le recruteur parisien va rester fidèle à l’ASSE et a refusé les avances de l’OM. »

Pour donner encore plus de corps à la fidélité assumée de Karouni à l’ASSE, nos confrères ajoutent que l’AS Monaco était également intéressé par son profil, en plus de l’OM. Le dénicheur de talents travaillera avec Fernandez et Jean-Claude Abquetil pour continuer à alimenter l’effectif professionnel des Verts.