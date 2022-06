ASSE – Mercato : coup de frein dans le retour de Khazri et Sacko en Ligue 1 !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Wahbi Khazri et Falaye Sacko imiteront-ils Arnaud Nordin en signant eux aussi au MHSC ? Si c'était la tendance il y a encore quelques heures, un léger doute s'est quand même emparé des deux dossiers du côté de la Paillade.

Concernant l'attaquant tunisien, en fin de contrat à l'ASSE et qui aurait donné son accord à Montpellier, ce ne serait pas encore fait selon le journaliste de France Bleu Hérault Bertrand Queneutte, qui s'est exprimé sur le sujet sur Twitter : « Khazri, c’était en très bonne voie. Ça aurait temporisé ces dernières heures. Réflexion au sein du club. S’il vient, peu de chance de voir un autre attaquant, notamment sans départ ».

Concernant le latéral malien, Mohamed Toubache-Ter assure que le MHSC a bel et bien formulé une offre de 2,5 M€ pour s'offrir le joueur du Vitoria Guimaraes (D1 portugaise) mais le club lusitanien, avec qui Falaye Sacko est encore sous contrat deux ans, n'a pas répondu... Laissant ouvertes les autres pistes du Mercato sur le poste (Aurier, Sakai).

😄 Ecoute, pour Khazri, c'était en très bonne voie. Ca aurait temporisé ces dernières heures. Réflexion au sein du club. S'il vient, peu de chance de voir un autre attaquant, notamment sans départ. Pour le 6, ça bataille en interne. Et à droite, ça cherche et ça avance.

Coup de frein à Montpellier pour Khazri et Sacko

S'ils sont annoncés proches de Montpellier, les deux ex Stéphanois Wahbi Khazri et Falaye Sacko n'ont pas encore signé dans l'Hérault... Pour le premier, il y a une temporisation du club. Pour le second, le Vitoria Guimaraes n'a pas encore accepté l'offre.