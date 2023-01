ASSE - Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Larsonneur !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Le poste de gardien devrait bouger à l’ASSE sur ce mercato hivernal. Comme But! vous l’a fait savoir il y a quelques semaines, Gautier Larsonneur (25 ans) a été validé par le board stéphanois pour venir grossir les rangs des Verts en janvier.

Si les discussions avaient été amorcées de manière positive entre les différentes parties, le bât blesse aujourd’hui puisque Eddy Zdziech a clairement fermé la porte à un départ de son gardien pour l’ASSE ce mois-ci.

« Il y a eu des contacts entre nous et Saint-Étienne mais il y a déjà quelques jours. Et honnêtement, Gautier n’ira pas à Saint-Étienne et va rester à Valenciennes », a affirmé le président du club hennuyer dans La Voix du Nord.