ASSE - Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Nkounkou !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Un jeu de poker menteur ? Peut-être. Seule certitude, le temps passe et Niels Nkounkou demeure un élément de l'ASSE, lui qui souhaite plus que tout rejoindre le club allemand de l'Eintracht Francfort.

Six millions maximum ?

On le sait, deux propositions ont été envoyées à la direction stéphanoise. Refusées. L'ASSE, qui a levé l'option d'achat du joueur auprès d'Everton (2,5 millions d'euros), devra de surcroît lâcher 30% à la revente au club anglais et attend donc 8 millions d'euros minimum pour libérer son latéral gauche et remplir ses caisses. Problème , et comme l'écrit le journaliste allemand, Christophe Michel, les Allemands n'entendent pas débourser plus de 6 millions dans ce dossier.

Info ou intox ? Réponse dans les tous prochains jours.

Die #SGE würde gerne auf der linken Außenbahn nachlegen, aber nicht mehr als fünf bis sechs Millionen € zahlen. #ASSE verlangt dem Vernehmen nach inzwischen rund 10 Mio. € für Nkounkou. Schwierig... — Christopher Michel (@CMoffiziell) August 25, 2023

