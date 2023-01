ASSE - Mercato : coup de tonnerre pour les futures recrues des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE se refait la cerise. Forts de trois matches sans défaite, les hommes de Laurent Batlles ont enfin sorti la tête de l’eau et peuvent compter sur une celleule recrutement au diapason pour sortir de l’ornière à plus long terme.

A moins que la situation sportive toujours aussi instable du club ligérien ne refroidisse certaines recrues potentielles de poser leurs valises dans le Forez d’ici à la clôture du mercato hivernal le 31 janvier prochain.

« Mais tu peux pas acheter avec cette instabilité sportive, ça fait peur aux joueurs », a récemment tonné Mohamed Toubache-Ter au détour d’une question sur le recrutement de l’ASSE et les paris tentés (et pour l’instant réussis) au sujet de Gautier Larsonneur et Dennis Appiah.