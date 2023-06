ASSE - Mercato : coup dur dans le dossier Jérémy Gélin

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE creuse les pistes au mercato. Libre de tout contrat, Ibrahim Cissé, le défenseur de Caen, était ciblé mais il ne rejoindra pas le Forez puisqu'il va prendre la direction de la Hongrie et de Ferencvaros. Hier, le 11 Amiénois nous a appris que les Verts lorgneraient Jérémy Gélin, capable de jouer en charnière ou devant la défense.

Sochaux et Paris aussi sur Gélin

Une piste déjà évoquée l'été dernier et qui serait donc relancée par Loïc Perrin. Si l’ancien défenseur du Stade Rennais espère trouver un point de chute cet été, la concurrence sera rude puisque le FC Sochaux et le Paris FC sont aussi intéressés en plus de l’ASSE. Sous contrat au SC Amiens jusqu’en juin 2024, le joueur de 26 ans est évalué à 2 millions d’euros sur Transfermarkt.

🔁 L'ASSE pense à Jérémy Gelin (Amiens SC).



Le défenseur espère trouver un point de chute cet été.



Sochaux, Saint-Étienne ou encore le Paris FC sont intéressés.



(@le11hdf via @peuplevert) pic.twitter.com/eAES3EOyMx — Actu Sainté (@actusainte) June 12, 2023

Pour résumer Dans les petits papiers de l’AS Saint-Étienne au mercato estival, Jérémy Gélin (26 ans) est également courtisé par d’autres formations de Ligue 2 comme le FC Sochaux et le Pais FC et serait prêt à quitter le SC Amiens à l’intersaison.

