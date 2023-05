ASSE - Mercato : coup dur dans le dossier Nkounkou !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Hier, Le Progrès a confirmé une information que notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, a dévoilé il y a déjà plusieurs semaines : l'ASSE a l'intention de lever l'option d'achat de 2 M€ dont elle dispose pour Niels Nkounkou auprès d'Everton mais ce serait pour mieux le vendre dans la foulée. L'idée pour les dirigeants étant de réaliser une jolie plus-value qui leur permettrait de financer une partie de leur mercato estival. Et effectivement, l'ancien Marseillais a de nouveau une belle cote sur le marché suite à son exceptionnelle deuxième partie de saison en L2 (6 buts, 8 passes décisives). Mais il y a un hic...

Une clause de nature à remettre l'avenir du piston gauche en question ?

Ce hic, c'est qu'Everton récupèrera 30% de la plus-value sur un futur transfert. Or, Nkounkou est coté à 3 M€ par Transfermarkt. Ce qui ferait donc 300.000€ pour les Toffees et 700.000€ de bénéfice pour les Verts sur cette opération. Cette clause plutôt handicapante pourrait être de nature à remettre en cause l'objectif des Verts avec leur piston gauche car, pour réussir une belle culbulte financière, il faudrait qu'ils parviennent à le vendre aux alentours de 10 M€. C'est loin d'être gagné...

La fiche de Niels Nkounkou

Pour résumer Si l'AS Saint-Etienne parvient à lever l'option d'achat pour Niels Nkounkou, elle devra tout de même céder 30% d'une éventuelle plus-value à Everton en cas de transfert. Vendre le latéral gauche cet été ne serait donc pas si rentable que ça...

