ASSE - Mercato : coup dur pour les Verts dans le dossier Virginius (LOSC) !

Déjà intéressé par ses services lors du dernier mercato estival, l'AS Saint-Étienne lorgnerait toujours l'ailier gauche du LOSC, Alan Viriginius, et voudrait l'attirer sous forme de prêt, comme annoncé par nos confrères de Peuple Vert courant octobre. Mais le club du Forez ne serait pas seul dans ce dossier.

En effet, selon les informations de Foot Mercato, Fulham serait également intéressé par Alan Viriginius et le suivrait depuis plusieurs mois, et ce même avant qu'Alan Viriginius ne rejoigne les Dogues. L'entraîneur des Cottagers, Marco Silva, apprécierait particulièrement le profil de l'ancien Sochalien. L'actuel 16e de Premier League pourrait même tenter de le recruter dès cet hiver. Si cela venait à se confirmer, l'ASSE ne pourrait pas lutter dans ce dossier.

