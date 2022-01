ASSE - Mercato : coup dur pour Muriqi, Beric plus très chaud pour venir ?

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Il reste moins d’une semaine à l’ASSE pour finaliser deux recrues : un attaquant et un latéral gauche. Pour le premier cité, les dernières informations ne sont pas très bonnes. Si L’Équipe explique aujourd’hui que le dossier Vedat Muriqi est « au point mort », Sainté Inside semble briser les derniers espoirs dans ce dossier.

« L’ASSE semble hors course dans le dossier Vedat Muriqi, explique le compte Twitter. La Lazio a une offre plus intéressante de Majorque (sur le dossier depuis la fin de semaine dernière) et le joueur privilégie l'Espagne à Saint-Étienne. Piste à oublier sauf improbable retournement de situation... »

En ce qui concerne Robert Beric, l’optimisme est également en panne sèche du côté de l'ASSE. « L’'international slovène s'inquiéterait à l'idée de revenir pour voir le club de son cœur descendre », affirme le quotidien sportif. Une victoire à Angers (19h) pourrait redonner un peu de souffle à cette piste.

