ASSE - Mercato : Crivelli, à peine arrivé et déjà blessé !

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

À défaut du prêt de Loïc Rémy (Rizespor, 35 ans)n l’ASSE s’est rabattue sur un autre attaquant français évoluant en Turquie, hier après-midi. Après avoir résilié son prêt à Antalyaspor, Enzo Crivelli (26 ans) a été prêté aux Verts jusqu’à la fin de la saison par Basaksehir, club stambouliote auquel il appartient toujours.

Son prêt est assorti d’une option d’achat de 3 M€ mais elle n’est pas obligatoire. L’Équipe annonce un premier coup dur avec l’ancien buteur des Girondins de Bordeaux : il ne sera pas opérationnel pour la réception du Montpellier HSC, samedi, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 (17h).

Et pour cause : Crivelli traîne une blessure à l’adducteur ! En phase de réathlétisation, celui qui a été proposé (et refusé) au FC Nantes cet hiver est programmé pour effectuer ses débuts avec les Verts lors du déplacement à Clermont (le week-end des 12 et 13 février). Pas avant, donc.

