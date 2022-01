ASSE – Mercato : Crivelli arrive, un international français formé à l'OL pourrait aussi débarquer !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

En quête d'un ou deux attaquants d'ici à la fin du Mercato, l'ASSE ratisse large dans l'espoir de trouver la perle rare. Pascal Dupraz cherchant en priorité un buteur connaissant la Ligue 1, les Verts retournent le marché pour le contenter.

D'après L'Equipe, le dossier Enzo Crivelli (Antalyaspor, 26 ans) a pris un coup d'accélérateur ces dernières heures. En effet, l'ancien Bordelais a même embarqué ce soir d'Istanbul en direction de Lyon. Il pourrait arriver demain matin à l'Etrat pour négocier son contrat. L'ASSE serait toute proche d'un prêt de six mois avec option d'achat. Une option qui serait de 3 M€ selon la presse turque.

Des discussions avec Rizespor pour faire libérer Loïc Rémy

Par ailleurs, et si l'on en croit Foot Mercato, le club ligérien se serait lancé dans la course à la signature de … Loïc Rémy (Caykur Rizespor, 35 ans). En fin de contrat en juin prochain et auteur d'une première saison délicate à cause des blessures (9 apparitions, 0 but), l'ancien buteur de l'OL, du RC Lens, de l'OGC Nice, de l'OM, de Chelsea ou encore du LOSC serait tenté par l'expérience.

Le site internet croit d'ailleurs savoir que l'ASSE est déjà rentré en discussions avec le Caykur Rizespor dans l'espoir d'obtenir la libératoire de Rémy. Fort de 31 sélections en équipe de France, le natif de Rillieux-la-Pape a quand même des allures de nouveau pari après les relances de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Sada Thioub, Paul Bernardoni et Eliaquim Mangala.