ASSE - Mercato : Crivelli n'a toujours pas débuté... et Beric est toujours sans club

Libre après deux saisons et 20 buts inscrits en MLS avec Chicago, Robert Beric (30 ans) avait proposé ses services à l'ASSE début janvier, mais les Verts cherchaient un autre profil pour le poste d'avant-centre et lui avait demandé de patienter. Le Slovène avait alors préféré décliner la proposition stéphanoise, comme il l'avait expliqué à FootMercato.

Crivelli, une recrue pour deux mois

« Après être allé jusqu’à la fin de mon contrat à Chicago, je me suis effectivement posé la question de revenir à Saint-Etienne pour donner un coup de main et c’est vrai que j’ai fait cette démarche le mois dernier. Plusieurs semaines sont passées et, pour différentes raisons, je n’ai pas senti que j’étais la priorité du club qui avait sans doute d’autres idées à mon poste. Je n’en veux à personne et je n’ai pas envie de polémiquer, j’ai trop de respect et d’amour pour ce club. Je souhaite de tout cœur le maintien des Verts en Ligue 1. J’ai reçu plusieurs propositions pour rester aux Etats-Unis, revenir en Europe ou découvrir de nouveaux horizons comme en Chine, qui est une piste qui pourrait se concrétiser. » Mais la piste chinoise ne s'est finalement pas concrétisée pour Beric, qui reste sans club à ce jour. Débarqué chez les Verts lors des dernières heures du Mercato, Enzo Crivelli, lui, a enchaîné une blessure aux adducteurs et une autre aux ischios. Ses débuts sont attendus après la trêve internationale, contre Marseille. Une recrue pour deux mois, donc...

