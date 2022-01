ASSE - Mercato : Dagba (PSG) a refusé les Verts, une piste d'Arsenal s'éloigne

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Si l'ASSE a déjà entériné trois recrues depuis l'arrivée de Pascal Dupraz (Sako, Bernardoni, Thioub), le club ligérien s'est aussi cassé les dents sur quelques dossiers. C'est notamment le cas pour le défenseur du PSG Colin Dagba (23 ans).

Bien que le club de la Capitale ne soit pas fermé à un prêt de son latéral droit, ce dernier a refusé de rejoindre les Verts selon Le 10 Sport. Colin Dagba serait déterminé à finir la saison avec Paris avant de rencontrer ses dirigeants l'été prochain.

Concernant le dossier de l'attaquant, si Jean-Philippe Mateta (prêté par Mayence à Crystal Palace) est pressenti, celui du joueur d'Arsenal Folarin Balogun (20 ans) va en revanche se refermer. Selon Fabrizio Romano, l'attaquant des Gunners va être prêté à Middlesbrough la semaine prochaine...

