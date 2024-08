ASSE Mercato : Dall'Oglio demande encore des recrues à Kilmer Sports

Depuis plusieurs semaines, Olivier Dall'Oglio, qui a déjà enregistré cet été les arrivées de Yunis Abdelhamid, Zuriko Davitashvili, Ben Old, Augustine Boakye et Igor Miladinovic, martèle qu'il lui faut d'autres recrues d'ici la fin du mercato estival.

"On a besoin d’expérience à des postes clefs"

Et le coach de l'ASSE l'a de nouveau dit ce samedi après la victoire des siens contre Kiel (2-3) lors du sixième et dernier match de préparation. "On a besoin d’expérience à des postes clefs. En Ligue 1, la moindre erreur peut coûter cher. On a de jeunes joueurs qu’il faut prendre en compte mais ne pas les mettre en difficulté. On a besoin d'étoffer cet effectif qui aura besoin d'expérience", a confié dans les colonnes du Progrès l'entraîneur forézien, qui attend donc encore des renforts d'expérience d'ici le 30 août prochain.

🔙 Les trois buts inscrits par les Verts face au @Holstein_Kiel (2-3) ! 💚 pic.twitter.com/B5GTee7c9T — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 10, 2024

