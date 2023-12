ASSE : Dall'Oglio dévoile sa liste au Père Noël pour le Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après l'avoir fait une première fois après le match nul face aux Girondins de Bordeaux (0-0), le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Étienne, Olivier Dall'Oglio, s'est de nouveau exprimé sur le mercato hivernal après la victoire ce mardi contre Bastia (3-2), annonçant qu'il voulait trois recrues : un latéral, un milieu de terrain et un attaquant.

"C’est essentiel de recruter si on veut avoir des ambitions"

"On y travaille déjà, les vacances, ce sont pour les joueurs, pas pour le staff ni les recruteurs. C’est essentiel de recruter si on veut avoir des ambitions, on sait qu'on a besoin de recruter. Vous verrez plus tard mais certainement un attaquant de profondeur. On va certainement prendre un latéral également et peut-être un milieu de terrain en plus, il faut voir les profils qu’on peut trouver. Moi j’ai des désirs bien-sûr, on est tous ensemble avec la direction pour recruter mais il faut voir ce qu’on peut faire, on fait par étapes, on verra", a confié le coach forézien, qui sait donc bien ce qu'il veut pour cet hiver.

