ASSE Mercato : Dall'Oglio fait une grosse mise en garde avec Ben Old

Hier soir, à la mi-temps d'Espagne-France (2-1), l'AS Saint-Etienne a officialisé le recrutement de Ben Old. L'ailier néo-zélandais de 21 ans s'est engagé jusqu'en 2028, avec une saison en option. Il ne va pas participer à la préparation estivale des Verts puisqu'il est sur le pont avec sa sélection pour les Jeux olympiques. Il ne reviendra dans le Forez que quelques jours avant le début du championnat, à la mi-août.

Visiblement satisfait de cette deuxième signature estivale après celle de Yunis Abdelhamid, l'entraîneur des Verts, Olivier Dall'Oglio, a énuméré ses qualités sur le site officiel du club mais surtout fait une mise en garde. Compte-tenu de son jeune âge et du fait qu'il jouait à l'autre bout du monde, loin de l'Europe, Ben Old pourrait ne pas montrer son meilleur visage tout de suite. Il faudra se montrer patient avec lui.

😅 "Welcome to the AS Saint-Étienne !" pic.twitter.com/Vx3jPjvTVj