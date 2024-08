ASSE : Dall'Oglio fait une première annonce forte sur Miladinovic

Arrivé en provenance de Cukaricki, Igor Miladinovic est devenu ce samedi la cinquième recrue de l'AS Saint-Étienne lors de ce mercato estival. Après l'officialisation de l'arrivée du jeune milieu de terrain serbe dans le Forez, Olivier Dall'Oglio s'est exprimé sur le site officiel des Verts.

"On va prendre le temps avec lui"

Le coach forézien s'est réjoui de cette signature mais a annoncé que l'ASSE comptait prendre son temps pour le développer. "Igor est un jeune joueur qui va découvrir un autre football. On va prendre le temps avec lui, l'accompagner. C'est un garçon qui propose beaucoup d'activité au milieu de terrain. Sa touche technique doit nous emmener un plus, sa créativité également. Il est capable de marquer et de créer des situations de but. C'est ce qui nous a intéressé dans son profil."

✍️ Igor Miladinović rejoint les Verts ! 🇷🇸🆕



Le milieu offensif de 21 ans, international Espoir serbe, s'est engagé avec l'ASSE jusqu'en 2028, plus une année en option ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 9, 2024

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !