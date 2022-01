ASSE - Mercato : deadline pour Mateta, du nouveau pour Belaili !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Le dossier Jean-Philippe Mateta (24 ans) ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Annoncé à l’ASSE pour le week-end qui vient de se finir, l’ancien attaquant de l’OL va devoir remiser au placard les plans initiaux après avoir marqué un joli but de la tête samedi contre Milwall en Cup.

Hier, The Sun a même fait savoir que Crystal Palace souhaitait désormais bloquer Mateta jusqu’à ce qu'il lui ait lui trouvé un remplaçant. L’affaire est donc loin d’être gagnée si les Verts rêvaient d’accueillir le buteur dans les plus brefs délais.Dans son édition du jour, Le Progrès ajoute que le board stéphanois aimerait être fixé ce lundi si possible.

Par ailleurs, un autre dossier de la cellule recrutement des Verts semble bien mal embarqué. Celui qui conduit à l'Algérien, Youssef Belaili,

libre comme l’air depuis la résiliation de son contrat avec Qatar SC au mois de décembre. Le père du joueur s'est ainsi confié au site Compétition et a clairement fait part de l'intérêt des Verts.

"Effectivement, Saint Etienne est intéressé par ses services. C’est un club mythique en France, bien qu’il soit sur le déclin ces dernières années. On a repoussé l’offre d’emblée, car Saint Etienne souhaite l’engager pour un contrat de 6 mois seulement avec un objectif, celui de sauver le club de la relégation en L2. Une fois cet objectif atteint, on prolongera son contrat ; soit des conditions qui ne nous arrangent pas."

Alors que l'arrivée de JP Mateta était espérée par les dirigeants de l'#ASSE, celui-ci a brillé ce week-end.



De quoi faire douter Crystal Palace sur l'opportunité de conserver le joueur. Le board stéphanois aimerait être fixé ce lundi si possible.



🗞 @leprogres_asse pic.twitter.com/2qaYMeesQW — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) January 10, 2022