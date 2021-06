ASSE – Mercato : Debuchy a deux craintes pour l'avenir des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

L'aventure stéphanoise s'est terminée quatre jours avant le dernier match de la saison face à Dijon (0-1) pour Mathieu Debuchy. A l'instar de Kévin Monnet-Paquet, c'est ce mercredi là que le capitaine des Verts a appris de la bouche de Claude Puel qu'il n'était pas conservé, lui qui arrivait en fin de contrat. Une décision sur laquelle l'ancien Gunner est revenu dans Le Progrès, non sans regrets. « Quelques jours avant le dernier match de la saison contre Dijon, j'ai appris que mon aventure à l'ASSE allait s'arrêter. J’ai dit au coach que j’étais déçu de la façon de faire et que j’aurais aimé savoir plus tôt. Claude Puel m’a expliqué qu’il avait longtemps hésité. »

« Il y a pas mal de choses à rectifier »

Si Debuchy a remercié le public stéphanois et dit du bien des jeunes pousses vertes, à commencer par Lucas Gourna, Mahdi Camara et Yvann Maçon, il a aussi glissé ses vérités... « Avec cette jeunesse, il faut des joueurs expérimentés capables de gérer les moments difficiles. Le staff technique a aussi son importance. Il y a pas mal de choses à rectifier et j’en ai discuté avec le coach. C’est à lui de jouer ». Des cadres et des ajustements au niveau du staff, du management surtout : voilà le message que « La Buch' » voulait faire passer. Une façon de partir en livrant ses vérités mais sans trop faire de bruit. La grande classe jusqu'au bout.