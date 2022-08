ASSE - Mercato : Debuchy en remet une couche sur son départ des Verts, Puel en prend pour son grade

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

L'ancien capitane et latéral droit de l'AS Saint-Etienne, Mathieu Debuchy, qui évolue à Valenciennes depuis l'été dernier, va faire ses retrouvailles avec les Verts puisque Valenciennes et l'ASSE s'affrontent, ce samedi (19h), pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1.

Podcast Men's Up Life

"J'aurais aimé continuer l'aventure un an de plus à l'ASSE"

Dans un entretien accordé au Progrès, Mathieu Debuchy a livré son sentiment de retrouver l'ASSE. "Honnêtement, c’est spécial de retrouver Sainté. Ça fait plaisir", a-t-il confié avant de revenir sur son départ du club du Forez. "J’aurais aimé continuer l’aventure un an de plus. À la base, j’étais conditionné pour ça. Cela n’a pas été le choix du club, et surtout de Claude Puel."

🟢 Mathieu Debuchy n’a pas oublié les trois saisons et demie passées sous le maillot vert ni son départ forcé. #ASSE #Loire #SaintEtienne #Ligue2 #football https://t.co/k6uPaEv8C7 — Le Progrès Loire (@Leprogresloire) August 26, 2022

Pour résumer Avant Valenciennes - ASSE, l'ancien capitane et latéral droit stéphanois, Mathieu Debuchy, s'est de nouveau exprimé sur son départ des Verts dans un entretien accordé au Progrès.

Fabien Chorlet

Rédacteur