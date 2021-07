ASSE - Mercato : Debuchy, Hamouma, Retsos... Où en sont les partants des Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Concernant les joueurs en fin de contrat à l'ASSE, deux n'ont vraiment pas à s'inquiéter à l'idée de retrouver un club. Parce qu'ils étaient des éléments cadres de Claude Puel et ont beaucoup joué l'an passé, Romain Hamouma (34 ans) et Mathieu Debuchy (35 ans) ont des touches. Le premier, qui attend toujours que les Verts lui formulent une proposition écrite, a déjà deux touches avec Nice et Brest, les deux clubs discutant de la possibilité de lui offrir un contrat d'une saison. Le Stade Rennais, FC Lorient et Montpellier sont également à l'affût Alors que l'Estac est récemment rentré dans la boucle... Comme c'est le cas pour le latéral passé par Lille, Arsenal ou encore Bordeaux.

Parce qu'ils ont été longtemps blessés, c'est un peu plus dur pour Kévin Monnet-Paquet (32 ans) et Panagiotis Retsos (22 ans). Le Berjallien, qui sort de deux ruptures des ligaments entre 2019 et 2020, n'a pas beaucoup joué l'an passé (17 apparitions, 620 minutes, 0 but, 0 passe décisive) et tarde à recevoir des propositions. De son côté, le Grec est encore sous contrat pour un an au Bayer Leverkusen mais son prêt à l'ASSE, gâché par une pubalgie, ne lui offre pas beaucoup d'options de rebond. D'après Sportime, son ancien club de l'Olympiakos pourrait néanmoins le relancer. Affaire à suivre.

Modeste et Cissé vers un retour en grâce dans leurs clubs ?

Parmi les prêtés, deux sont néanmoins susceptibles de rester dans leurs clubs. C'est le cas d'Anthony Modeste (33 ans), revenu à Cologne après son échec dans le Forez (0 but, 0 passe décisive en 8 matches) et qui pourrait profiter de l'arrivée du nouveau coach Stefan Baumgart pour être relancé en Bundesliga. « Anthony n'avait pas pu se préparer correctement ces dernières années. Cette fois, il va attaquer la prépa d'entrée, il est en forme. Je pense qu'il a les qualités qu'un attaquant doit avoir. Ce n'est pas seulement à lui, mais peut-être aussi à moi de trouver le déclic avec lui. J'ai hâte », déclarait le technicien, prêt à lui redonner sa chance.

De seconde chance, Pape Abou Cissé (25 ans) devrait en avoir une à l'Olympiakos après s'être brillamment relancé à l'ASSE (15 apparitions). Le club du Pirée sentait visiblement la relance de son défenseur sénégalais puisqu'il avait inclus une option d'achat à 10 M€, impossible à atteindre pour les Verts, dans son contrat. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le natif de Pikine a repris l'entraînement avec l'équipe fanion la semaine passée et prépare déjà son 2e tour de qualification de la Ligue des Champions face au Dinamo Tbilissi (Géorgie) ou face au FK Neftchi Bakou (Azerbaïdjan). Selon Sportime, il n'aurait toutefois pas renoncé à l'idée de quitter le club.

Les jeunes galèrent à rebondir

Du côté des jeunes libérés par l'ASSE, cela ne bouge pas beaucoup pour le moment. Agé de 23 ans et après avoir enchaîné les prêts discrets (Entente SSG deux fois, Servette FC), le défenseur Rayan Souici n'a toujours pas rebondi. Tout comme l'ex-Marseillais et Montpelliérain Jérémie Porsan-Clémenté (23 ans) dont le profil a été oublié des recruteurs malgré des débuts prometteurs et précoces sous Marcelo Bielsa. Enfin Setigui Karamoko (21 ans), arrivé l'été dernier de Béziers avec un contrat d'un an (+ une année optionnelle), il est la preuve que de bons matchs de préparations ne suffisent pas toujours à se faire une place. Le défenseur de 21 ans n'a pas convaincu Claude Puel et cherche un club pour rebondir. Pour tous ces joueurs, le rebond pourrait passer par les divisions amateures...

