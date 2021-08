ASSE - Mercato : Debuchy livre les dessous piquants de son départ

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Mathieu Debuchy s’en est donc allé. Après de multiples services rendus à l’ASSE, le latéral droit de 36 ans a quitté les Verts cet été à l’issue de son contrat. Recruté par Jean-Louis Gasset en janvier 2018, l’ancien défenseur d’Arsenal a retrouvé un point de chute au Valenciennes FC et explique les coulisses de son départ de l’ASSE, qu’il a appris la semaine du dernier match de la saison.

« Normalement, chaque joueur en fin de contrat devait avoir un entretien au mois d'avril. On a décalé ces entretiens lors de la dernière semaine, ce qui était un peu tard selon moi. J'ai donc vu le coach, le président et Jean-François Soucasse. Claude Puel m'a annoncé qu'il préférait que l'aventure s'arrête ici pour moi, a-t-il dévoilé à Poteaux Carrés. Le coach m'a dit que je ne partais pas titulaire sur mon poste et qu'apparemment je n'aurais pas accepté d'être remplaçant. Et lui, il dit qu'il ne me voyait pas remplaçant. On m'a donc libéré. Après, peut-être que mon salaire a joué... je ne sais pas. Je n'ai eu que la version du coach. Ce n'est pas simple à accepter parce que j'aurais aimé faire un an de plus, mais c'est comme ça. »

Au-delà de la décision de Puel, Debuchy a glissé une petite phrase qui semble en dire long sur la situation interne de l’ASSE. « Il y avait des choses que j'aurais aimé changer dans pas mal de domaines à Saint-Etienne ! Une mauvaise ambiance ? Non, non, absolument pas, on a un bon groupe avec une bonne ambiance. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs mais il y a des bons mecs dans ce groupe. Donc, non, pas de soucis par rapport à ça. Ce sont plutôt des choses au quotidien qu'il faudrait changer pour améliorer la vie de groupe. J'en ai déjà discuté avec le coach. »

