Mathieu Debuchy aurait souhaiter faire une saison supplémentaire à l’ASSE. L’ancien capitaine des Verts n’a pas été retenu par Claude Puel cet été et a pris la direction de Valenciennes, en Ligue 2. Il est revenu pour France Bleu Saint-Etienne Loire sur ce départ mais a avoué qu’il aurait préféré rester pour apporter son expérience à une jeunesse stéphanoise en difficulté cette saison.

"Je me sentais très bien à Saint-Étienne. Ça a été le choix du coach qui m'a expliqué que je n'aurais pas une place de titulaire, mais ça ne m'aurait pas dérangé. J'aurais pu récupérer ma place en travaillant. J'aurais pu encore avoir ce rôle dans le vestiaire pour encadrer les joueurs, ça marchait plutôt bien. Ça n'a pas été un moment facile parce que j'aurais aimé faire encore une année de plus. J'ai pris un autre chemin et le club aussi, et je leur souhaite le meilleur, à commencer par une victoire dimanche", a lâché l’ancien Gunner avant de poursuivre et souhaiter bonne chance pour la suite de la saison aux Verts.

"Il y a un choix qui a été fait de la part du coach. Il faut l'accepter. À lui de faire le maximum pour remonter le club dans ce classement en tirant le maximum de chaque joueur. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais j'espère que la situation va rapidement s'inverser, parce que c'est un club qui mérite d'être dans le haut du classement et c'est vraiment triste de le voir dans cette situation. Je connais le coach depuis longtemps, je sais qu'il donne le maximum pour faire en sorte que ça s'améliore, et j'espère que tout le monde va faire de même pour que ça se passe mieux dans les semaines à venir."

