ASSE - Mercato : déjà la fin du dossier Aké, trois départs se préparent

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Annoncé dans le viseur de l'AS Saint-Étienne lors de ce mercato hivernal, Marley Aké ne rejoindra pas les Verts cet hiver. Et pour cause, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille s'est engagé ce jeudi en faveur du club suisse d'Yverdon Sport sous la forme d'un prêt de six mois avec option d'achat. C'est donc une nouvelle piste hivernale qui tombe à l'eau pour le club du Forez.

Après Charbonnier, d'autres départs se profilent chez les Verts

Dans le sens des départs, après Gaëtan Charbonnier, parti à Bastia, trois autres joueurs pourraient quitter l'ASSE d'ici la fin du mercato hivernal, d'après Peuple Vert. Il s'agirait de Victor Lobry, qui serait proche de signer à l'En Avant Guingamp, Thomas Monconduit, courtisé par Valenciennes et le Paris FC, et Mathieu Dreyer, dont le contrat pourrait être résilié dans les prochains jours par les dirigeants stéphanois.

Dernière ligne droite pour un mercato où l'ASSE va devoir finaliser quatre chantiers importants. Point complet à découvrir (Mbuku, Monconduit, Lobry, Dreyer) 👇 #ASSE https://t.co/uZp8EDHnby — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) January 19, 2024

Podcast Men's Up Life