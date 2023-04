ASSE - Mercato : Denis Bouanga pense encore aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Denis Bouanga (28 ans) va bien, merci pour lui ! Champions de MLS en titre et auteur de 6 buts en 7 matches officiels joués cette saison avec le Los Angeles FC, le milieu offensif de 28 ans a évoqué son expérience à l’ASSE, qu’il a quittée avec une relégation en Ligue 2 l’été dernier.

« J’ai laissé Saint-Etienne en deuxième division, j’y pense toujours, a-t-il affirmé sur RMC Sport. Ce n’est pas dans ma nature de faire descendre une équipe telle que l’AS Saint-Etienne. Je me sentais vraiment bien là-bas, c’est pour cela que j’y suis resté trois ans malgré des opportunités. Je voulais vraiment oublier cette descente, j’étais touché pour la ville qui pue le football, pour les supporters. Je comprends ces supporters qui voulaient des explications, parfois plus que des explications et ça pouvait devenir dangereux. »

Bouanga pense toujours à l’ASSE et cette descente qu’il vit toujours mal, même en Californie. « Cette descente m’a suivi un bon bout de temps car je ne suis pas parti de suite. J’ai joué un match de Ligue 2 et je me suis fait expulser, j’avais toujours une haine en moi d’avoir fait descendre le club, a-t-il poursuivi. L’arrivée de Pascal Dupraz m’avait remis sur des bons rails mais ç’a été malheureux pendant quelques mois après la descente. Je suis toujours le club. J’ai encore des amis là-bas et c’est un club auquel je resterai attaché… même si je fais partie de ceux qui ont fait descendre le club. J’espère qu’ils remonteront. »