ASSE - Mercato : départ cet été pour Mahdi Camara ?

Les problèmes financiers de l'AS Saint-Etienne ne sont plus à démontrer. Impacté par la crise sanitaire, par les mauvais résultats sportifs, le club forézien doit vendre chaque été depuis deux ans un jeune élément afin de se maintenir tant bien que mal à flots. En 2019, c'était William Saliba (Arsenal) ; en 2020, Wesley Fofana (Leicester). En 2021 ? L'identité du partant n'est pas encore connue mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils pourraient être plusieurs tant les comptes sans dans le rouge.

"L'un des Verts les plus bankables"

Et l'on apprend ce dimanche dans L'Equipe que Mahdi Camara pourrait être concerné. Le milieu de terrain de 22 ans connaît une progression exponentielle depuis que Claude Puel est à l'ASSE. Devenu un pilier des Verts, il fait preuve d'un esprit combattif sur le terrain et d'une belle mentalité en dehors puisqu'il a été l'un des premiers à accepter une baisse de salaire. Mais ses qualités n'ont visiblement pas échappé à des recruteurs, comme l'explique le quotidien sportif…

« Son état d’esprit exemplaire et ses nets progrès balle au pied suscitent l’intérêt. La Gambie, le pays de son père Amadou, lui fait les yeux doux. D’autres clubs l’ont déjà approché. Avec les autres milieux - Lucas Gourna, Aïmen Moueffek et Yvan Neyou -, Camara, sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, s’impose comme l’un des Verts les plus « bankables » lors du prochain mercato, au cours duquel l’ASSE aura besoin de faire rentrer de l’argent frais. Même dans la coulisse, il pourrait encore lui rendre service. »