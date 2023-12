ASSE - Mercato : des départs à la pelle avec Dall’Oglio ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’arrivée de Dall’Oglio marque le début du changement dans la saison de l'ASSE. En juillet 2022, Saint-Etienne avait pour objectif de remonter dans l’élite en deux ans. La première année devant servir de reconstruction pour la seconde où le but était d’être promu. Avec cette ambition, plusieurs joueurs ont signé un contrat de deux saisons, lors du mercato 2022. Conséquence, beaucoup vont arriver en fin de bail en juin prochain et plusieurs départs sont à prévoir à moyen terme.

Des départs à prévoir cet hiver ?

« L'incertitude de l'avenir du club va forcément influer sur les décisions à venir, annonce Peuple Vert. Aïmen Moueffek, Dylan Chambost, Gaëtan Charbonnier, Victor Lobry Mickaël Nade, Maxence Rivera, Matthieu Dreyer et Stéphane Diarra. Aussi, au rayon des départs, l'ASSE pourrait avoir recours à la même méthode que la saison dernière afin d'alléger son effectif. » Gabriel Silva et Sergi Palencia avaient ainsi été libérés avec un accord à l'amiable sur les six mois restants de leur contrat. « Il n'est pas à exclure que certains joueurs en fin de contrat dans six mois aient la même proposition », concluent nos confrères.

Le mercato avant à grands pas. Il sera agité et dans les deux sens surtout que l'ASSE pourrait perdre plusieurs joueurs. Explications. 👇 #ASSEhttps://t.co/KuJIzipkqy — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) December 13, 2023

Podcast Men's Up Life