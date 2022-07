ASSE - Mercato : des premiers contacts frustrants pour Trauco

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Débarqué à Saint-Etienne à l'été 2019 avec le titre officieux de meilleur latéral gauche d'Amérique du Sud, Miguel Trauco sort de trois saisons très contrastées dans le Forez. Il a régulièrement ciré le banc, n'a pas convaincu Claude Puel pour ses carences défensives et a globalement évolué dans une équipe en crise. Au bout de sa première saison, l'Olympiakos était intéressé par son profil. Mais depuis, les Grecs sont passés à autre chose.

Et aujourd'hui, Trauco, libre comme l'air, attend des propositions. Selon la presse péruvienne, il veut absolument continuer à jouer en Europe, où le niveau et les salaires sont meilleurs. Mais ses premiers contacts le conduisent aux Etats-Unis et en Asie. Alors, faute d'avoir trouvé chaussure à son pied, il est retourné dans son club formateur, l'Union Comercio, où il se maintient en forme. Et attend un signe du Vieux Continent...

Raphaël Nouet

Rédacteur

