ASSE – Mercato : des retours à envisager parmi les Verts prêtés ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Personne

"Quand je vois la liste des prêtés de l'ASSE et leurs performances, je me demande bien lequel pourrait faire office de valeur ajoutée à l'effectif actuel. On ne peut pas dire que Sergi Palencia ou Assane Dioussé parviennent réellement à se relancer à Leganes (D2 espagnole) ou à Ankaragücü (D1 turque). S'il a au moins le mérite de jouer à Hatayspor (D1 turque), Alexandros Katranis n'éclabousse par la Super Lig de son talent.

Quant aux jeunes prêtés en divisions inférieures (Krasso, Nadé, Ghezali), on n'est pas non plus sur d'éclatantes réussites. Je ne vois pas de « Randal Kolo Muani stéphanois » pour reprendre le modèle qui a réussi en National 1 du côté de Boulogne-sur-Mer. Personnellement, je ne vois aucun des prêtés bouleverser la hiérarchie dans le Forez. Si, à la rigueur, il fallait donner une nouvelle chance à un prêté, je la donnerais à… Panagiotis Retsos, lequel doit théoriquement rentrer au Bayer Leverkusen en fin de saison. Pour moi, il n'y a aucune chance que les Verts ne parviennent à conserver Anthony Modeste ou Pape Abou Cissé vu le montant de leur option d'achat. En revanche je me dis qu'avec le jeune Grec, qui a squatté l'infirmerie toute la saison dans le Forez, il y a peut-être une extension de prêt à aller chercher avec le club allemand. Je trouve que l'ASSE manque de qualité au niveau de sa relance et que, du peu qu'on a vu de lui, Panagiotis Retsos peut l'amener. Après, il faut que l'opportunité soit vraiment intéressante (prêt gratuit, prise en charge du salaire, garantie que ses soucis physiques sont bien réglés)."

Alexandre CORBOZ

Peut-être Nadé

« Honnêtement, je ne vois pas trop qui pourrait se faire une place dans le groupe à l'ASSE la saison prochaine parmi les joueurs actuellement en prêt. Ghezali est catastrophique à Lyon après une saison ratée à Châteauroux, je ne pense donc pas qu'il soit au niveau recquis pour la L1. Idem pour Krasso et pour Diousse. Quant à Palencia, s'il joue avec Leganes, en L2 espagnole, je note qu'il n'a ni marqué ni adressé la moindre passe décisive alors qu'il évoule le plus souvent en tant que milieu droit. Et je l'avais vraiment trouvé léger l'an dernier sous le maillot stéphanois. Katranis joue aussi en Turquie avec le promu Hatayspor, mais de là à l'imaginer s'imposer à l'ASSE... Non, le seul qui a peut-être une carte à jouer, selon moi, ce pourrait être Mickaël Nadé. Parce que le défenseur central est titulaire avec Quevilly-Rouen, en passe d'accéder à la L2, et parce qu'à son poste, Retsos et Cissé ne sont que prêtés. Derrière Moukoudi, Kolo et Sow, il n'y a que le jeune Tshibuabua, qui gagnerait sans doute à être prêté lui aussi la saison prochaine. Je me dis que si Nadé totalise 27 matches (1 but, 1 passe décisive) dans l'équipe coachée par le Roannais Bruno Irles, l'ancien défenseur de Monaco, c'est qu'il est performant et que les blessures l'épargnent enfin. Il est donc peut-être à revoir... »

Laurent HESS