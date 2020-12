ASSE - Mercato : destination surprenante pour William Saliba ?

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

Hier, devant sa télévision, William Saliba a nécessairement suivi la prestation d'Arsenal face aux Blues de Chelsea. Un revers, un de plus, et l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, qui ne lui fait absolument pas confiance depuis des mois, aurait sans doute pris la porte. Et du même coup relancer la possible carrière anglaise de l'ancien stéphanois.

Seulement voilà, Arsenal s'est imposé et il apparaît comme une évidence que Saliba a tout intérêt à quitter l'Angleterre si il veut évoluer avec une équipe professionnelle. On le sait, l'ASSE s'est positionnée. Et ce depuis des mois, bien que les dirigeants du club aient raté le retour en prêt pour quelques minutes lors du mercato d'été....On le sait aussi, plusieurs écuries anglaises ont manifesté leur intérêt auprès d'Arsenal. Pour un prêt de six mois.

On a appris récemment qu'un autre club européen était entré dans le dossier : le club néerlandais du PSV Eindhoven. Et, si l'on en croit le Daily Mirror, les deux clubs auraient déjà échangé au sujet du joueur. Crédible de voir Saliba se relancer aux Pays-Bas ? Non.