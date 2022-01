ASSE - Mercato : deux Angevins bientôt à Sainté ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

L'ASSE pourrait accélérer son mercato d'hiver. Avec des moyens limités, certes, les dirigeants et la cellule recrutement tentent de faire venir quelques joueurs sous forme de prêts. Afin, on l'imagine, de sauver le club en Ligue 1, ce qui est loin d'être le cas à l'heure actuelle, le groupe de Pascal Dupraz étant bon dernier du classement.

Il y a quelques minutes, Ouest-France, sur son site internet, indique que deux joueurs du SCO d'Angers pourraient prendre la route du Forez dans les prochaines heures. Il s'agit de Sada Thioub, l'ancien nîmois, et de Paul Bernardoni, lui-aussi passé par le Gard. Voici ce qu'écrit le quotidien régional.

"Pour se relancer, à un an et demi de la fin de son contrat (juin 2023), l’ancien Nîmois pourrait rejoindre Saint-Etienne. Selon nos informations, des discussions sont en cours entre les deux clubs(...)Pour Paul Bernardoni, des discussions existent entre les différentes parties pour une opération similaire (prêt). Actuellement à l’isolement à cause du Covid, le gardien angevin a connu une fin d’année difficile : absent durant six matches entre novembre et décembre, à cause d’une infection pulmonaire, il a été en difficulté à son retour, contre Linas-Montlhéry en Coupe de France (0-2) et surtout à Montpellier, pour le dernier match de la phase aller de L1 (4-1). Dans le même temps, son remplaçant en début de saison, Danijel Petkovic (en fin de contrat à l’issue de la saison), a plutôt rassuré pendant son absence."

