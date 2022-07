ASSE - Mercato : deux clubs de Ligue 1 tapent à la porte des Verts pour Youssouf

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Arrivé à l'été 2019 à l'AS Saint-Etienne en provenance des Girondins de Bordeaux pour 2 millions d'euros, Zaydou Youssouf est plus proche de partir que de rester à l'ASSE cet été.

Youssouf intéresse Brest et Lorient

Et selon les informations de l'insider, Mohamed Toubache-Ter, le milieu de terrain français, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, serait dans le viseur de deux clubs de Ligue 1. Il s'agirait de Brest et Lorient. Sa valeur marchande est estimée à 4 millions d'euros par le site Transfermarkt. La saison dernière, Zaydou Youssouf a disputé 35 matchs toutes compétitions confondues avec les Verts.

