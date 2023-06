ASSE - Mercato : deux départs et deux recrues actés ce vendredi !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Nous sommes aujourd’hui le 30 juin 2023 et de nombreux joueurs ont vu leur contrat se terminer dans leurs clubs respectifs. C'est le cas pour Mateo Pavlovic et Kader Bamba à l'AS Saint-Étienne, comme le rappelle le compte Twitter Actu Sainté.

Nkounkou et Cafaro définitivement Stéphanois !

Prêtés sans option d'achat lors de la deuxième partie de saison respectivement par l'HNK Rijeka et le FC Nantes, Mateo Pavlovic et Kader Bamba ne sont donc officiellement plus des joueurs de l'ASSE depuis ce vendredi. Prêtés avec option d'achat chez les Verts, Niels Nkounkou et Mathieu Cafaro ont, eux, vu leurs options d'achats être levées par le club du Forez et sont donc définitivement Stéphanois depuis aujourd’hui.

🔁 Nous sommes le 30 juin 2023 ...



K.Bamba et M.Pavlovic retournent dans leurs clubs respectifs après des prêts 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐨𝐮 𝐦𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐫𝐞́𝐮𝐬𝐬𝐢𝐬.



M.Cafaro et N.Nkounkou ont vu leurs OA activées. ✅#ASSE pic.twitter.com/eZqKFNq4GY — Actu Sainté (@actusainte) June 30, 2023

Pour résumer Depuis ce vendredi, Matteo Pavlovic et Kader Bamba ne sont officiellement plus des joueurs de l'ASSE au contraire de Niels Nkounkou et Mathieu Cafaro, qui sont définitivement Stéphanois depuis aujourd’hui.

