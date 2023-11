ASSE - Mercato : deux départs se précisent chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans un mois, l'AS Saint-Étienne devrait se montrer active aussi bien dans le sens des arrivées et que dans le sens des départs. En effet, d'après nos confrères d'Envertetcontretous, les dirigeants stéphanois souhaiteraient faire un petit ménage dans son effectif cet hiver.

L'ASSE cherche une porte de sortie à Monconduit et Nadé

Dans cet optique, l'actuel septième de Ligue 2 souhaiterait se séparer de Thomas Monconduit. Titulaire régulier en début de saison, l'ancien Lorientais a totalement changé de statut chez les Verts et ne joue quasiment plus depuis trois mois. Le club du Forez pourrait également chercher à vendre Mickaël Nadé cet hiver si des clubs se positionnent sur le défenseur central français. Un allègement au poste de gardien et des prêts des jeunes joueurs de la réserve seraient également prévus.

La porte n'est pas fermée pour certains à l' #ASSE https://t.co/jBfV7Dsesw — Envertetcontretous (@Site_Evect) November 29, 2023

