ASSE - Mercato : deux milieux offensifs prometteurs arrivent, un autre file au Stade Rennais !

L’ASSE prépare déjà l’avenir. Lundi, But! vous a ainsi annoncé que les jeunes Abdoulaye Bakayoko (18 ans) et Ahmed Sidibé (19 ans) devraient signer leur premier contrat professionnel incessamment sous peu. Preuve que la formule de Claude Puel marche à plein régime, deux autres promesses devraient rejoindre l’ASSE prochainement en provenance du RC Joinville.

Le petit frère de Mukiele rejoint le Stade Rennais

Il s’agit de Meivyn Agelisas et Yanis Mimoun, respectivement ailier et milieu offensif. Contacté par le site de supporters evect, le RC Joinville précise que les deux éléments débarqueront à l'ASSE dès cet été, au lancement de la saison 2021-2022. À noter que le jeune Nordan Mukiele va de son côté filer au Stade Rennais, où la réputation du centre de formation n’est plus à faire. 🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

