ASSE : Mercato : deux nouveaux buteurs dont Muriqi s'éloignent, Tisserand aux Emirats !

Le nom de Marcel Tisserand (29 ans) a circulé à l’ASSE ces derniers jours. Pas titulaire à Fenerbahçe, où il n'a pas pris part à la moitié des matches, l’ancien défenseur du RC Lens est invité au départ. Hier soir, l’intéressé a posté une photo de ses valises, en annonçant qu'il se rendait à l'aéroport d'Istanbul. Pour se rendre à Saint-Etienne ? L’hypothèse tiendrait la route... Selon EVECT, le dossier Tisserand avance positivement, car il est directement poussé par Pascal Dupraz. L’entraîneur de l'ASSE aimerait retrouver un joueur qu'il a connu à Toulouse lors de son opération maintien couronnée de succès.

« L'affaire pourrait se conclure dans les prochaines heures, précise le média pro stéphanois. Certains détails restent à régler, notamment avec Fenerbahçe. De son côté, le joueur est ok pour retrouver un entraîneur qu'il connaît bien, avec la garantie de retrouver un temps de jeu plus conséquent. » Problème : le joueur a publié il y a une heure une story sur Instagram où il indique se trouver aux Émirats Arabes Unis sous une température de 22 degrés...

En parallèle, deux nouveaux attaquants échappent à l’ASSE : Mikael Uhre (27 ans) et Vedat Muriqi (27 ans). « L’attaquant danois de Bröndby s’est engagé avec le Philadelphie Union. Saint-Etienne et Troyes étaient dessus », a glissé le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi au sujet du premier cité.« Vedat Muriqi est sur le point de quitter la Lazio Rome et son premier choix est de revenir à Fenerbahçe, poursuit Nicolo Schira au sujet du second. D’autres clubs comme l’ASE et Hull City ont montré leurs intérêts. » Pour mémoire, Sehrou Guirassy (Stade Rennais) et Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) se sont déjà éloignés de Saint-Étienne cet hiver.

