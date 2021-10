ASSE - Mercato : deux recalés de Puel dans la tourmente

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Buteur dès son premier match avec Guingamp, au Paris FC (1-0), Charles Abi, prêté par l'ASSE lors des derniers jours du Mercato, n'a plus fait trembler les filets depuis, et il a même glissé vers le banc. Lors de la victoire de son équipe à Nîmes (3-0) vendredi dernier, il est entré en jeu dans le dernier quart d'heure, alors que le score était acquis. Cest l'attaquant haïtien Frantzdy Pierrot qui était titulaire et il a réalisé un doublé.

Prêté pour la deuxième année à Leganes, qui avait failli remonter en Liga la saison dernière avant de s'incliner ebn barrages contre le Rayo Vallecano, Sergi Palencia est lui en difficulté. Son club est relégable en L2 espagnole et il a été remplacé le week-end dernier lors de la défaite face à Tenerife (1-2) après avoir été battu de la tête sur le second but des insulaires.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

SAUVEZ-NOUS ! 🗣

On compte sur Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz pour tenir la baraque !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/hOJtxJ8cos — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 26, 2021