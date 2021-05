ASSE – Mercato : deux recalés de Puel ont bu le calice jusqu'à la lie

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Tous deux prêtés l'été dernier, Assane Diousse et Lamine Ghezali ne se seront vraiment pas mis en évidence avec Ankaraguçu et le SC Lyon. Diousse, qui a fini la saison sur le banc, n'a pu empêcher son équipe d'être reléguée en L2 turque. Et Ghezali a connu la même mésaventure avec le SC Lyon, qui tombe en N2.

Aucun but pour Ghezali cette saison

L'attaquant n'a pas inscrit le moindre but en National. Comme Diousse, il est lié à l'ASSE jusqu'en juin 2022. A noter que parmi les autres prêtés, Mickaël Nadé est promu en L2 avec Quévilly-Rouen, et Sergi Palencia est bien partie pour disputer les play offs d'ascension en Liga avec Leganes.