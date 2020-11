ASSE – Mercato : Deux recalés de Puel sont au top depuis leurs départs !

L'ASSE a enregistré hier à Brest (1-4) sa 7e défaite de rang en L1 et Claude Puel est plus que jamais sous le feu des critiques. Un an après son arrivée, le Castrais tarde à convaincre et pendant ce temps, deux joueurs qu'il a poussés vers la sortie enchaînent les bonnes prestations. C'est le cas de Yann M'Vila, qui a enchaîné ce week-end lors de la victoire d'Olympiakos contre le Panathinaïkos (1-0) une 10e titularisation, avant d'affronter Manchester City en Ligue des champions.Le club du Pirée est en tête du championnat grec.

Beric nommé pour le trophée du meilleur joueur de la saison régulière en MLS

Et aux Etats-Unis, Robert Beric, lui, est déjà en vacances, Chicago ne s'étant pas qualifié pour les Play offs. Mais sa première saison en MLS a été très convaincante. Auteur de 12 buts depuis son arrivée aux Etats-Unis, le Slovène s’est vu décerner plusieurs récompenses. Il a été sacré MVP (Most Valuable Player) et Golden Boot (meilleur buteur) par son club du Chicago Fire FC. Et surtout, il figure dans le onze type de la saison régulière de MLS de World Football Index et il est nommé pour le titre de meilleur nouveau joueur de l’année de MLS avec Alan Pulido (Kansas City) et Lucas Zelarayan (Columbus Crew).