ASSE - Mercato : deux Stéphanois bientôt libres vers le FC Nantes cet été ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE pourrait toujours évoluer en Ligue 1, la saison prochaine. Les Verts sont actuellement 17èmes de Ligue 1 et comptent quatre points d’avance (et un meilleur goal-average) sur le premier relégable : les Girondins de Bordeaux. Face à un avenir du club incertain, plusieurs joueurs pourraient quitter le forez. Deux boulets seraient ainsi placés sur les tablettes du FC Nantes pour cet été.

Selon les rumeurs, le FC Nantes serait à la recherche de plusieurs joueurs pour renforcer le couloir gauche de sa défense, la saison prochaine. Deux joueurs stéphanois pourraient dès lors intéresser les dirigeants Canaris : Timothée Kolodziejczak et Miguel Trauco. Le premier a multiplié les bourdes ces dernières semaines, le second ne constitue pas une priorité aux yeux de Pascal Dupraz.

Au FCN, côté défenseurs, toujours en observant dans les clubs de L1 en lutte pour le maintien, on regarde : Centonze (mais cher), Le Goff, Kolodziejczak, Trauco...

Juste des perspectives et on vise un coup en cas de descente.