ASSE - Mercato : deux trouvailles de Dupraz montent en puissance

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Le Mercato de l'ASSE porte ses fruits depuis quelques semaines, et l'équipe vient de prendre 13 points en cinq journées de championnat. Jusqu'ici, Falaye Sacko et Paul Bernardoni ont été les deux recrues les plus en vue, mais Sada Thioub s'avère être un joli coup lui aussi. Le Sénégalais a livré un bon match contre Metz (1-0), dimanche, le meilleur depuis son arrivée dans le Forez en janvier.

Il semble de mieux en mieux maîtriser son nouveau rôle de piston, fort de la confiance de Dupraz. Un Dupraz qui a salué la prestation d'Eliaquim Mangala, plus rassurant que lors de ses sorties précédentes. Je commence à reprendre le rythme, j'en suis à mon cinquième match », a confié l'ancien international, qui sera suspendu vendredi à Lille.

